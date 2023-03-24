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Bayern Münih Thomas Tuchel'e imzayı attırdı

Bayern Münih Thomas Tuchel'e imzayı attırdı

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını ve teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirildiğini açıkladı.

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Bayern Münih, milli aradan hemen önce Bundesliga liderliğini Borussia Dortmund'a kaptırdı. Şampiyonlar Ligi'nde ise PSG'yi eleyen Alman devi, çeyrek finale yükselmişti. 

Alman ekibi, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "CEO Oliver Kahn ve Sportif Direktör Hasan Salihamidzic'in Başkan Herbert Hainer ile yaptığı görüşmenin ardından bu karar alınmıştır." denildi. 

Tuchel'in kontratı 30 Nisan 2025'e kadar sürecek.

Yeni patron Tuchel

Aynı zamanda son olarak Chelsea'yi çalıştırmış olan Thomas Tuchel'in göreve getirildiği açıklandı. 

35 yaşındaki Nagelsmann, Bayern'in başında 60 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bavyera ekibinde 1 Bundesliga ve 2 Almanya Süper Kupası sevinci yaşadı. 

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