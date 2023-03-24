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Metin Karadoğan, Ağrı Belediye başkanı oldu

Metin Karadoğan, Ağrı Belediye başkanı oldu

AK Parti'den milletvekili adaylığı için istifa eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yerine, yapılan oylamada 3'üncü turda AK Partili Metin Karadoğan seçildi.

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Seçimlere 51 gün kala partilere milletvekili aday adaylığı başvuruları sona erdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da 14 Mayıs'ta yapılacak 28'inci dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

Ağrı Belediye Meclisi, başkanlık seçimi gündemiyle bugün toplandı.

Yeni başkan Metin Karadoğan

20 AK Parti, 11 HDP'li üyenin bulunduğu meclisteki oylamada, 29 üye hazır bulundu. AK Partili Metin Karadoğan ile HDP'den Tahsin Ok'un yarıştığı seçimin ilk turunda 3'te 2 çoğunluk sağlanamadı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 29 üyeden 20 meclis üyesinin oyunu alan Metin Karadoğan, Ağrı Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ile MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz'ın da katıldığı seçim sonrası Sayan, görevini Karadoğan'a devretti. Karadoğan, üyelere teşekkür ederek, hizmet için çalışacağını söyledi.

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