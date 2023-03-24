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Gaziantep'te OSB'ler ayağa kaldırılıyor: 200 ek iş yeri yapılacak

Gaziantep'te OSB'ler ayağa kaldırılıyor: 200 ek iş yeri yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye’deki OSB'lerin atılacak adımlarla yeniden canlandırılacağını ve 200 yeni iş yeri inşa edileceğini duyurdu.

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Yıkımların ve ölümlerin yaşandığı Gaziantep'te Başkan Fatma Şahin ve belediye ekiplerinin canla başla çalışması, şehirdeki tahribatı büyük ölçüde azalttı.

Fatma Şahin ve ekibi, depremin izlerini silmeye devam ediyor
Şahin'in özverili performansı neticesinde depremi diğer illere nazaran daha az hasarla atlatan Gaziantep'te, şimdi de sanayi ve ticaretin ayağa kaldırılması için kollar sıvandı.

Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet ile birlikte Nurdağı ilçesindeki depremlerde hasar gören bir yağ fabrikasını ve Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bir paylaşım geldi.

Gaziantep'te deprem sonrası ticareti canlandıracak adımlar atılıyor
Şahin, Nurdağı Küçük Sanayi Bölgesi'nin ticaretinin canlandırılması için adımların atılacağı bilgisini verdi.

Şahin, belediye olarak altyapı hizmeti verecekleri bölgeye 200 ek iş yeri yapılacağını duyurdu.

"200 ek iş yeri yapılacak"

Ayrıca İslahiye’deki OSB bölgesinde de depremin yaralarının sarılacağını belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Nurdağı ve İslahiye’deki depremzedeleri ziyaret eden @TCSanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa @Varank ’tan Nurdağı Küçük Sanayi Bölgesine ticareti canlandıracak, #GaziantepBüyükşehir olarak altyapısına katkıda bulunacağımız 200 ek işyeri yapılacağı bilgisini aldık. Ayrıca İslahiye’deki OSB bölgesinde de depremin yaraları sarılacak. Depremzedelerimize konut üretimi ile ilgili Bakanımız @murat_kurum ve ekibi çalışmaları sürdürüyor. Böylece bölgedeki ekonomiyi canlandıracak önlemler de alınmış olacak.

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