Fatih Erbakan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan neler konuştu?

Yeniden Refah Partisi son gün sürprizi yaparak Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu. Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan da adaylıktan çekilirken, sürece ilişkin merak edilen detaylar ortaya çıktı.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirtti.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz alınan kararı ve yaşanan süreci A Haber’de yorumladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz şu ifadeleri kullandı;

"Son derece önemli karar aldık"

Sayın Genel Başkanımız Erbakan, Cumhurbaşkanı ile bu süreci yürüttü. BBP'li arkadaşlarımızın bu ittifaka katılmamıza yönelik tavsiyeleri oldu. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, iyi yapılan işlerin takdir edileceğini eksiklerin tamamlanacağını ve yanlışların da düzeltileceğini düşünerek yola çıkmış bir partiyiz. Genel Başkanımız Fatih Erbakan iyi işleri takdir edeceğimizi, eksikleri tamamlayacağımızı, yanlışlarımızı da düzelteceğimizi ve siyasete nezaket getireceğimizi söyleyerek yola çıkmıştı. Biz büyük bir teşkilata sahibiz. 81 il ve 922 ilçede tabelalarımızı gömebilirsiniz. Milli Görüşün temsilcisi olmaktan da iftihar ediyoruz. Asrın en büyük harekâtıdır bu hareket. Bizim amacımız Erbakan Hocamızın tabiriyle milletin derdine dermen olmaktır. Biz nu prensiplerin bir an evvel uygulanması için son derece önemli olan bu kararı aldık.

'Bu 4 parti milletimizin rahat yaşaması için çalışan partiler'

Bu karar Yeniden Refah olarak Cumhur İttifakı'na dahil olmak bir seçim işbirliği çalışması yapmak suretiyle AK Parti, BBP, MHP ve biz şu anda bu ittifaktayız. Bu 4 parti elbette bu milletin derdine derman olmak için milletimizin daha rahat yaşayabilmesi için çalışan partiler.

Erdoğan ile Fatih Erbakan neler konuştu?

Genel Başkanımız Fatih Erbakan, Başkan Erdoğan'dan davet geldiği zaman bu daveti getiren kardeşlerimize 2 genel başkan yardımcısından bahsediyorum, olmazsa olmazımız olan kırmızı çizgimiz 30 maddeyi paylaştık. Bu maddeler bizim için çok önemlidir. Biz makam mevki için pazarlık yapan bir parti değiliz. Biliyorsunuz Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı yardımcılıkları dağıtıldı. Dünyanın hiçbir yerinde 7 yardımcılı bir başkanlık sistem yok. Orada koltuklar, bakanlıklar, vekillikler paylaşıldı. Genel Başkanımız ise büyük bir ciddiyetle bizim görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştılar ve bugün 12'de Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ı kendi fiilen Ankara'da ikamet ettiği Cumhurbaşkanlığı konutunda kabul etti. Başkan Erdoğan, "Biz bu maddeleri inceledik. Biz bunlara seve seve imza atarız" dediler ve ittifak süreci başladı. Genel Başkanımız da bir an evvel hizmete girmesi gereken bu maddelerin saniye bile beklemeden adım attı.

Yeniden Refah'ın 3 kritik önerisi

Protokol maddeleri 3 ana başlıktan oluşmakta. Birincisi ekonomik konulardır. Ülkemizin ekonomik sorunlarının en hızlı çözülmesi adına AK Partili yönetici kardeşlerimizle birlikte yazılmış bir metindir. Onlar ile konuştuk ve bir protokol haline getirdik.

Müfredatın milli ve manevi değerlere uygun hale getirilmesi

İkinci konu sosyal konular. Aile bütünlüğünün korunmasıdır. Bunu önemsemekteyiz. Toplum sağlığından tutun Milli Eğitim müfredatının milli ve manevi değerlere uygun hale getirilmesi ve aykırı sözleşmeler ile ilgili düzenlemelerin yapılmasıdır.

D8'in güçlendirilmesi

Üçüncüsü ise dış politikadır. Ülkemizdeki sığınmacıların ülkelerine en güvenli şekilde dönmelerine dair maddelerimiz var. Aynı zaman da D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın güçlenmesi. Bunu il etapta 30 sonra 60-160 ülkeye çıkarılmasına dair bir maddemiz var. Burada ortak üretimden bahsediyoruz. İthalden ziyade üretimlerin ülkelerimizde yapılması ve D-8'in D-60'ın kendi içlerinde bir pazar ortaya koyması. İslam dünyasında güçlü olup kendi para birimini uluşturmasıdır. Diğer yandan da ortak bu organizasyon Erbakan Hocamızın bundan 25 yıl önce başbakanlığı döneminde kurduğu bir organizasyondur.