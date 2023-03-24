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Arif Kocabıyık'ın seçim posteri alay konusu oldu

Arif Kocabıyık'ın seçim posteri alay konusu oldu

İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Arif Kocabıyık'ın seçim posterinde İYİ Parti logosunu koyduğu yer sosyal medyada dalga konusu oldu.

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Seçim tarihinin netleşmesinin ardından partiler milletvekili aday adaylığı sürecini resmen başlatmış, milletvekili aday adaylığına başvuran bazı isimler şaşırtmıştı.

Milletvekili aday adaylığı kapsamında 14 Mayıs seçimleri için başvuru yapan isimlerden biri de provokatif sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık'tı.

Sokak röportajlarında hükümeti karalamak için provokatif sorular soran Kocabıyık, İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Seçim posterinde logo detayı

Arif Kocabıyık'ın seçim posteri sosyal medyada gündeme oturdu.

Kocabıyık'ın İYİ Parti logosunu koyduğu yer dalga konusu haline geldi.

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