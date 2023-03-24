Kılıçdaroğlu'na zor soru: HDP'ye bakanlık verecek misiniz?

Malatya'da çadır kente ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş, “Başkanım HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” diyerek tepki gösterdi. Vatandaşı bölgeden uzaklaştırdılar.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya’ya ittifak üyelerinin genel başkanları ile birlikte geldi. İftar programı öncesi Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Doğa Cadde AVM arkasındaki çadır kentti ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na zor soru

Burada bazı çadırlara giren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler depremzedeler ile kısa süre görüştü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler çadır kentten ayrılacağı esnada bir vatandaş, “Başkanım HDP’ye de bakanlı verecek misini?” diye bağırıp tepki gösterince güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.