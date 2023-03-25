İşte AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak protokolü! 6284 sayılı yasa da var

Fatih Erbakan'ın son anda Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında imzalanan ittifak protokolü de ortaya çıktı. ittifak metninde, 6284 sayılı kanunda bazı maddelerin yumuşatmaya gidilerek kabul edildiğini aktardı. İşte imzalanan o protokolün tam metni...

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AK Parti ile Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak protokolü ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti ile imzaladığı ittifak metninde, 6284 sayılı kanunda bazı maddelerin yumuşatmaya gidilerek kabul edildiğini aktardı. İttifak protokolünün altına AK parti adına Genel Sekreter Fatih Şahin, Yeniden Refah Partisi adına da YRP Genel Sekreteri Suat Pamukçu imza attılar.

6284 sayılı yasa yumuşatılacak...

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi’nin imzaladığı ittifak deklerasyonuna göre 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda “ailenin bütünlüğünü bozucu maddelerin” ayaklanmasına ilişkin YRP’nin talebi AK Parti tarafından yumuşatılarak kabul edildi.

Zina suç sayılacak, LGBT kapatılacak

Fatih Erbakan’ın “Tayyip bey ile anlaşma sağladık” dediği mutabakat maddelerinden bazıları şöyle:

- Faiz yükünün azaltılması

- Zinanın suç sayılması

- LGBT derneklerinin kapatılması

- 6284’ün aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması

- D60 İslam Birliği adımlarının atılması

- Manevi değerlere uygun Milli Eğitim müfredatı

- Süresiz nafakanın kaldırılması...