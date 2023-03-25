Erbakan Ailesi'nde kriz! Elif Erbakan abisinin Cumhur İttifakı kararına kızdı ekibiyle istifa ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın son dakika kararıyla Cumhur İttifakı'na katılıp, cumhurbaşkanı adaylığını geri çekmesinin partiyi de Erbakan Ailesini de karıştırdığı iddia ediliyor. Elif Erbakan'ın, Cumhur İtitfakı'na katılmaya kesin karşı olduğu, parti içinde Elif Erbakan'la birlikte hareket eden isimlerin Yenden Refah Partisi yönetiminden istifa etmeye hazırlandıkları iddia edildi.

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Geçen hafta seçimlere Yeniden Refah Partisi olarak tek başlarına katılacaklarını ve kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklayan Fatih Erbakan, dün son dakikada Cumhur İttifakı'na katılıp, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. Fatih Erbakan'ın ittifaka katılma kararının aile içinde tepkiyle karşılandığı iddia edildi. Kız kardeşi Elif Erbakan’ın parti içindeki bir kanatla aynı fikirde olduğu ve Elif Erbakan'la görüşen üst düzey parti yöneticilerinin istifaya hazırlandığı iddia edildi.

Necmettin Erbakan'ın siyaset arkadaşları

Gün içinde partilerinin 'cumhur ittifakı’na katıldığını öğrenen ve çoğunluğu daha önce Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan ile de siyaset yapan isimler bu duruma tepki gösterdi. Aralarında MKYK üyelerinin de olduğu çok sayıda ismin istifayı gündemlerine aldığı belirtiliyor. MKYK üyelerinden bazıları ise bundan sonraki toplantılara katılmama kararı aldı.

Elif Erbakan: Bize zarar verir

Fatih Erbakan’ın ittifaka katılma kararının Erbakan Ailesi içinde de tepkiyle karşılandığı iddia edildi. Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan’ın parti içindeki bir kanatla aynı fikirde olduğu ve ittifakın kendilerine zarar vereceğini düşündüğü belirtildi. Elif Erbakan’ın, Binali Yıldırım’ın partilerini ziyareti sonrası “Neden cumhur ittifakına katılmamalıyız” başlıklı bir konuşma yaptığı belirtiliyor.

Elif Erbakan'dan haber bekliyorlar

Partililerden edinilen bilgilere göre partideki bazı isimler Elif Erbakan’dan haber bekliyor ve buna göre tavırlarını kamuoyuna ilan etmeye hazırlanıyor. Elif Erbakan’a yakın bazı isimlerin ise istifa kararı aldığı belirtiliyor.

Elif Erbakan'ın eşi Mehmet Altınöz'ün parti içinde hatırı sayılır etkisi olduğu belirtiliyor.

Partide üçe bölünme riski! Saadet'e doğru

Yeniden Refah Partisi üst yönetiminden bazı isimler, partide ‘üçe bölünme riski’nin ortaya çıktığını düşünüyor. Partiden istifa edenlerin bir bölümünün Saadet Partisi’ne geçeceği, bir bölümünün istifa etmese de toplantılara katılmayacağı ve sandığa gitmeyeceği, karardan memnun olanların da partide kalacağına inanılıyor.

Yeniden Refah'ta genç-yaşlı kavgası

Ayrıca parti içinde yaşı daha büyük ve daha önce Necmettin Erbakan’la da çalışmış isimler ve daha genç olan isimler arasında da gerginlikler olduğu öğrenildi. Yaşı daha büyük partililerin, “Davamız iktidardan önemli” sözlerine, genç partililerden “40 yıldır dava diyorsunuz” sözleriyle karşılık verdiği belirtiliyor.