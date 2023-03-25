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Trabzonspor'un yıldızları attı Yunanistan kazandı! EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Trabzonspor'un yıldızları attı Yunanistan kazandı! EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 8 karşılaşmayla devam edildi. Fransa, B Grubu'nda Hollanda'yı 4-0 yendi. B Grubu'nun diğer maçında ise Yunanistan deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Trabzonsporlu futbolcular Siopis ve Bakasetas skor tablosuna adlarını yazdırdı. İşte EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeki B, E, F ve G gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

Fransa 4-0 Hollanda

Fransa, B Grubu'nda Hollanda'yı Antoine Griezmann'ın 2, Dayot Upamecano'nun 8, Kylian Mbappe'nin 21. ve 88. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi.

Milli maçlarda 38 gole ulaşan Kylian Mbappe, 24 yaşında olmasına rağmen Fransa Milli Takımı'nın en golcü 5. oyuncusu oldu. 37 gollü Karim Benzema'yı geçen yıldız oyuncu, zirvedeki Olivier Giroud'dan 15 gol geride yer alıyor.  Tecrübeli golcü Giroud, 53 golle Fransa'nın en golcü oyuncusu olmuştu.

Cebelitarık 0-3 Yunanistan

B Grubu'nun diğer maçında Yunanistan, Cebelitarık'ı 11. dakikada Georgios Masouras, 45. ve 58. dakikalarda Trabzonsporlu futbolcular Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ın kaydettiği gollerle 3-0'lık skorla geçti.

İsveç 0- 3 Belçika

F Grubu'nda ise Belçika, İsveç'i 35, 49. ve 83. dakikalarda Romelu Lukaku'nun bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İsveç'te 73. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Elemelerin ilk haftası, bugün 3 grupta oynanacak 7 maçla tamamlanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu

Fransa-Hollanda: 4-0

Cebelitarık-Yunanistan: 0-3

- E Grubu

Çekya-Polonya: 3-1

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

- F Grubu

İsveç-Belçika: 0-3

Avusturya-Azerbaycan: 4-1

- G Grubu

Bulgaristan-Karadağ: 0-1

Sırbistan-Litvanya: 2-0

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