Kış geri dönüyor! O 2 güne dikkat edin uyarı geldi: Tehlikeli! Meteoroloji hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir...

Meteoroloji verilerine göre kış Türkiye'ye geri dönüyor! Önümüzdeki haftada sürpriz kar yağışları görülecek. Sıcaklıklarda ciddi düşüş olması bekleniyor. Hava uzmanı Kerem Ökten, yeni haftada dondurucu soğukların yaşanacağı 2 günü açıkladı. Çiftçiye de uyarı yaptı... İşte Ökten'in o açıklaması... 25 Mart Cumartesi hava durumu...