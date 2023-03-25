Kış geri dönüyor! O 2 güne dikkat edin uyarı geldi: Tehlikeli! Meteoroloji hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir...
Nisan ayına girilmeden önce kış yüzünü çok sert gösterecek. Şiddetli bir soğuk hava dalgası Türkiye'yi saracak. Sıcaklıklarda ciddi düşüş bekleniyor. Yeni haftada dondurucu soğukların yaşanacağı 2 gün açıklandı. Meteoroloji verilerine göre kar ihtimali de var. İşte 'kış' haberinin ayrıntıları ve 25 Mart Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir dahil hava durumu...
Meteoroloji verilerine göre kış Türkiye'ye geri dönüyor! Önümüzdeki haftada sürpriz kar yağışları görülecek. Sıcaklıklarda ciddi düşüş olması bekleniyor. Hava uzmanı Kerem Ökten, yeni haftada dondurucu soğukların yaşanacağı 2 günü açıkladı. Çiftçiye de uyarı yaptı... İşte Ökten'in o açıklaması... 25 Mart Cumartesi hava durumu...
Mart ayında soğuk havalar etkisini gösterirken yeni bir soğuk hava dalgası Türkiye’ye gelebilir. Twitter’da hava durumuna ilişkin tahminler yapılan Hava Forum isimli sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yapıldı.
15-18 derece birden! Türkiye’ye 29 Mart Çarşamba günü soğuk bir hava dalgası gelebilir. Bu dalganın hava sıcaklıklarını 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip olduğu belirtildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıyayız."