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Yasak aşk yaşadığı adamın eşi eve gelince olanlar oldu! Yarı çıplak halde balkonun ucunda saklandı

Yasak aşk yaşadığı adamın eşi eve gelince olanlar oldu! Yarı çıplak halde balkonun ucunda saklandı

Sosyal medyada paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. Yasak aşkı resmi olarak kanıtlayan görüntülerde bir kadın sevgilisinin karısının eve beklenenden erken gelmesi üzerine çareyi yarı çıplak bir şekilde balkonun köşesinde saklanmakta buldu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca dikkatleri çekti.

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü viral olmayı başararak binlerce izlenmeye ulaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın sevgilisinin karısının eve erken gelmesi üzerine kaçmak zorunda kaldı.

Komşular tarafından çekilen görüntülerde adamın balkonda eşiyle tartıştığı ve onu ikna etmeye çalıştığı sırada kenarda gizlenen bir kadının görüntüsüne yer verildi.

Başını uzatarak gizlice dinledi

Sevgilisi ve karısının tartışmasını saklandığı yerden dinleyen kadının bir süre sonra olayı anlayabilmek için başını onlara doğru uzattığı fark edildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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