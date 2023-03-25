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Okullar Nisan'da ara tatile girecek! Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 'izin' müjdesi

Okullar Nisan'da ara tatile girecek! Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 'izin' müjdesi

KAHRAMANMARAŞ depreminin ardından ülke genelinde eğitime verilen ara nedeniyle bu yıl ilk ve orta dereceli okullarda Nisan ayındaki ara tatilin iptal edileceği iddia edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son kararı açıkladı. Öğretmenler ara tatilde 1 hafta idari izinli sayılacak... Nisan'da eğitime bir haftalık ara tatil verilecek mi? Ara tatil ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

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Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti. Depremin etkilediği 10 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmişti. Deprem bölgesinde bir yandan okullar açılıp eğitim yaşamı yavaş yavaş normale döndürülmeye çalışılırken ara tatilin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu.

Okullarda 17-24 Nisan'da ara tatil

Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer'den ara tatille ilgili yeni açıklama geldi.  Okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle 17-24 Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı sorusuna Bakan Özer, Hürriyet'e, "Nisan'da eğitime bir hafta mola veriyoruz" dedi.

Öğretmenlere 1 hafta idari izin

Nisan ayındaki ara tatilin kaldırılmasının şimdilik bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını belirten Milli Eğitim bakanı Mahmut Özer, öğretmenlere de bir müjde verdi. Bakan Özer, öğretmenlerin de ara tatilde bir hafta süresince idari izinli sayılacağını açıkladı.

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