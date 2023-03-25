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Karabağ Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karabağ Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen milli maç arasını değerlendiren Lider Galatasaray, kardeş ülke Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan ve 60 bin bilet satılan mücadelenin tüm gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı açıklandı. Futbol severler maça saatler kala Karabağ Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Karabağ Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Süper Lig'de ezelip rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunan lider Galatasaray milli maç arasında hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Takımını formda tutmak isteyen teknik direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetim, 27.hafta mücadelesi olan Adana Demirspor karşılaşması öncesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile hazırlık maçında sahaya çıkıyor.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesi 60 bin bilet satıldığı ve tüm gelirlerin Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen depremzedelere bağışlanacağı açıklandı. Maça saatler kala futbol severler ise Karabağ Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Karabağ Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karabağ Galatasaray maçı öncesi derlediğimiz bilgiler haberimizde... 

Karabağ Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray’ın Karabağ’a konuk olacağı hazırlık mücadelesi 26 Mart Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Karabağ Galatasaray karşılaşması Haber Global ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Depremzede vatandaşlarımıza destek maçı!

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Karşılaşmaya taraftarlardan yoğun ilgi

Karabağ taraftarları, Galatasaray mücadelesine yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın bilet gelirleri, reklam gelirleri ve yayın gelirleri Kahramanmaraş depreminden sonra zarar gören depremzedelere bağışlanacak. Karabağ Galatasaray Hazırlık Maçı için toplam 60 bin bilet şimdiden satıldı.

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade yaptığı açıklamada “ Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek.” ifadelerini kullandı.

Milli maçtan sonra BAKÜ’ye

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri de bugün A Milli Takım’ın Ermenistan’la deplasmanda oynayacağı maçı izledikten sonra Bakü’ye giderek, Karabağ-Galatasaray karşılaşmasını tribünden izleyecek.

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