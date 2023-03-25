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Çikolata fabrikasında patlama oldu Ölenler var 9 kişi de kayıp

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çikolata fabrikasında patlama oldu Ölenler var 9 kişi de kayıp

 ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki bir çikolata fabrikasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişiye ise ulaşılamıyor.

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ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki RM Palmer şirketine ait çikolata fabrikasında patlama meydana geldi. Gökyüzü yoğun dumanla kaplanırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıklandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

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