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Son fırsatı kaçırmayın! 25 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İslam Memiş yaz aylarındaki yeni rakamı duyurdu

Son fırsatı kaçırmayın! 25 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İslam Memiş yaz aylarındaki yeni rakamı duyurdu

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.25 Mart 2023 altın ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü, çeyrek altın kaç TL diye araştırıyor. Altın fiyatları yükseliyor ama asıl yükseliş yaz aylarında...İslam Memiş altında beklenen yeni seviyeyi açıkladı.

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Ons altın son bir yılın zirvesini görmüş ardından düşüşe geçmişti. Ons altın yeniden yönünü yukarıya çevirdi ve 2 bin doları geçti.

Bu gram altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın 1234 lirayı görerek rekor kırdı. Hem ons hem gram altın bu ay yüzde 10 değer kazandı.

25 Mart 2023 saat 12:20 itibari ile gram altın 1211 lira seviyesinde bulunuyor.

25 Mart 2023 altın fiyatları ne kadar oldu?

25 Mart Gram Altın: Alış: 1.211,44 Satış 1.211,97

25 Mart Çeyrek Altın: Alış: 2.004,00 Satış 2.036,00

25 Mart Yarım Altın: Alış 4.009,00 Satış 4.066,00

25 Mart Cumhuriyet Altını: Alış 7.993,00 Satış 8.101,00

Çeyrek altın kaç gramdır?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

İslam Memiş'ten flaş altın açıklaması

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına yönelik yaptığı son değerlendirmede şunları kaydetti:

- 1-2 hafta içerisinde kar satışlarında bir gerileme görüyorum. Bu gerilemede yılın son gerilemesi ve son alım fırsatı olarak ön plana çıkıyor.

-Son alım fırsatını değerlendiren yatırımcılar yaz aylarında 1450-1550 seviyelerini görecekler. 

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