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Meclis kahkahalara boğuldu! ABD Başkanı Joe Biden, Kanada'da yeni bir gafa imza attı

Meclis kahkahalara boğuldu! ABD Başkanı Joe Biden, Kanada'da yeni bir gafa imza attı

ABD’nin en yaşlı başkanı Joe Biden yine bir gafa imza attı. Biden ziyarete gittiği Kanada’da “Çin’i alkışlıyorum” ifadelerini kullandı. Kanada parlamentosu üyeleri bunu duyunca kahkahalara boğuldu. Biden'ın gafına ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın oğlu kayıtsız kalmadı...

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Sık sık yaptığı gaflarla gündeme gelen ABD Başkanı Biden’dan yeni bir gaf geldi. Biden gittiği Kanada’da “Çin’i alkışlıyorum” dedi. Daha sonra hatasını fark eden Biden “Kanada’yı alkışlıyorum” şeklinde cümlesini düzeltti.

Joe Biden Cuma günü Kanada parlamentosunda yaptığı konuşmada yanlışlıkla Çin'i övdü. Biden, konuşmasında Kanada'nın göçmenlik politikalarından bahsediyordu.

80 yaşındaki Başkan, "Bugün, adım attığı için Çin'i alkışlıyorum," dedi ve hemen ardından kendini düzeltip ekledi, "Affedersiniz, Kanada'yı alkışlıyorum... Çin hakkında ne düşündüğümü anlayabilirsiniz. Ben henüz buna girmeyeceğim."

Kahkaha attılar

Biden konuşmasına devam ederken Kanada parlamentosu üyeleri kısa süreli kahkahalara boğuldu.

Trump'ın oğlu: Ne büyük bir utanç

Donald Trump'ın oğlu Eric Trump da görüntüleri sosyal medyada paylaşarak. "Amerika Birleşik Devletleri için ne büyük bir utanç" ifadelerini kullandı.

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