Nar ekşisi satışı yasaklandı! Evde nar ekşisi nasıl yapılır? İşte sağlıklı yapımı kolay ev yapımı nar ekşisi tarifi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar sonucunda Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünlerin satışını yasaklandı. Flaş kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından internette Evde nar ekşisi nasıl yapılır?, Ev yapımı nar ekşisi malzemeleri neler?, Ev yapımı nar ekşisi tarifi ne? ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte sağlıklı yapımı kolay nar ekşisi tarifi...

Abone ol

Genellikle yemeklerin, salataların, kısırın, mercimek köftesinin ve çiğköftenin içerisinden eksik olmayan sofraların sevilen sosu 'nar ekşisi' ile ilgili alınan satış yasağı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar neticesinde nar ekşisine nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve sudan başka bir bileşen eklenemeyecek. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler piyasaya artık sürülemeyecek.

Nar ekşisi ve nar ekşisi sosu ile ilgili alınan bu kararın ardından internette "Evde nar ekşisi nasıl yapılır?", "Ev yapımı nar ekşisi malzemeleri neler?", "Ev yapımı nar ekşisi tarifi ne?" ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Evde nar ekşisi ve sosu nasıl yapılır? İşte sağlıklı yapımı kolay ev yapımı nar ekşisi tarifini sizleri için derledik...

Ev yapımı nar ekşisi malzemeleri neler?

*1 kilogram ekşi nar

*2 çay kaşığı tuz

Nar nasıl seçilir?

Ağır olan narı seçmeliyiz. Tanelerinin daha dolgun ve daha sulu olduğunu gösterir.

Kabuğu koyu renkli olan narlar en olgun ve lezzetli olandır.

Daha yuvarlak bir şekli varsa bu nar tam olarak olgunlaşmamış demektir. Ama hafifçe kenarları köşeleri belirginleşmeye başladıysa bu narlar yeterli olgunluğa ulaşmış demektir.

Nar sert ve kabuğu pürüzsüz, yarık olmamalı.

Evde nar ekşisi nasıl yapılır? Nar ekşisi tarifi...

Narları üçe ayırın ve kabukları ayırarak taneleri geniş bir kaba alın. Kaşık ile narın kabuğuna vuraral narların dökülmesini sağlayabilirsiniz.

Nar tanelerinin üzerinde kabuk ya da zar varsa temizleyin.

Narları mutfak robotundan geçirerek iyice ezin.

Ardından süzgece alıp elinizle bastırarak sularıyla posalarını birbirinden ayırın.

Süzdüğünüz nar suyunu geniş bir tencerede 3-4 saat kadar kaynatın.

Kaynadıkça üzerinde köpükler oluşacak, bunları bir kaşıkla toplayın.

Yoğun fakat akışkan pekmez kıvamı aldığında içine tuzu ilave edin. 5 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Sosunuz hazır olunca dinlendirip şişelere doldurabilirsiniz.

Nar ekşisinin faydaları neler?

*Nar ekşisi prostat kanseri hücrelerinin büyümesini durdurur ve kanserin önlenmesine yardımcı olur.

*Kan basıncını azaltan etkisi nedeni ile yüksek tansiyonu düşürür.

*Şeker hastalığına karşı insülin direncini azaltır ayrıca kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

*Sindirim sistemini düzenler, bağırsaklarda bulunan iltihapların yok edilmesine yardımcı olur.

*İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde stresi azaltır ve hafızayı güçlendirir.

*Yaş ile ortaya çıkan kemik hastalıklarını önleyici etkisi bulunur.

*Atar damarların büyümesi ve kalınlaşmasını önler, kan akışını iyileştirir.

*İçeriğindeki vitaminler ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Ciltte bulunan sivilce ve sivilce izlerinin lekelerini geçirmeye yardımcı olur.

*Kolajen ve elastin üretimini arttırarak cildin sıkılaşmasını ve genç gözükmesini sağlar.

*Nar ekşisinin en önemli faydalarından bir tanesi kalp sağlığını korumasıdır.

*Damar tıkanıklığının önüne geçer.

*Kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur.