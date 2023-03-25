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Kadıköy'de cipi yanan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu, diğer sürücüler teselli etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kadıköy'de cipi yanan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu, diğer sürücüler teselli etti

KADIKÖY'de D-100 karayolunda seyir halindeyken yanan cipin sürücüsü genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle yanan cipe müdahale etti. Olay yerinde genç kadını diğer sürücüler teselli etti.

Kadıköy'de cipi yanan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu, diğer sürücüler teselli etti

Kadıköy, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde saat 11.30 sıralarında seyir halindeki Range Rover Marka cipin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.

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Kadıköy'de cipi yanan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu, diğer sürücüler teselli etti

Dumanlar kısa sürede aracın ön kısmını kapladı. Sürücü Melisa E. cipi sağa çekerek araçtan indi.

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Kadıköy'de cipi yanan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu, diğer sürücüler teselli etti

Cipten dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle yanan araca müdahale etti.

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Kadıköy'de cipi yanan kadın sürücü gözyaşlarına boğuldu, diğer sürücüler teselli etti

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaputu kaldırarak cipte soğutma çalışmaları yaptı. Seyir halinde olan cipin sürücüsü Melisa E. gözyaşlarına boğuldu.

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