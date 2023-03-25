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Meclis'te çekiçle cep telefonunu kıran CHP'li milletvekiline dava

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meclis'te çekiçle cep telefonunu kıran CHP'li milletvekiline dava

TBMM Başkanlığı, Genel Kurul'daki konuşması sırasında çekiçle cep telefonunu kıran CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay hakkında, Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin 800 liralık alacak davası açtı.

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TBMM Başkanlığı, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay hakkında Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin 800 liralık alacak davası açtı. TBMM'nin avukatı tarafından Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesine açılan davanın dilekçesinde, CHP'li Erbay'ın, 12 Ekim 2022'deki 6. birleşimde, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında hatip kürsüsünün üzerine koyduğu cep telefonunu çekiçle kırdığı belirtildi.

Erbay'ın bu sırada kürsüye zarar verdiği, hatip kürsüsünde çekiç darbelerinden kaynaklı tahribat olduğu anlatılan dilekçede, kürsüdeki hasarın tutanakla kayıt altına alındığı kaydedildi.

Dilekçede, davalının yol açtığı zararın, tamiratın TBMM atölyesinde yapılması halinde elektronik ürün ve malzeme hariç 10 bin 800 lira olduğu belirtildi.

Davalı Burak Erbay'ın haksız ve hukuka aykırı fiili nedeniyle TBMM'ye ait kürsüde meydana gelen zarardan dolayı hukuki sorumluluğunun bulunduğu bildirilen dilekçede, kamu zararına yol açtığı öne sürülen Erbay'ın 10 bin 800 lira maddi tazminat ödemesi talep edildi.

Söz konusu zararın en az maliyetle giderilmesi amacıyla 21 Ekim 2022'de davalıdan ödeme talebinde bulunulduğu ancak Erbay'ın bu talebe karşılık vermediği aktarılan dilekçede, kürsüde meydana gelen hasarın işçilik giderlerinin de bilirkişi tarafından tespit edilerek Burak Erbay'dan tahsili istendi.

Dilekçe ile olaya ilişkin görüntü kayıtları, hatip kürsüsünde meydana gelen zarara ait fotoğraflar, TBMM yetkililerince düzenlenen tutanak ve Genel Kurulun olayın meydana geldiği oturumuna ait görüşme tutanakları da dava dosyasına gönderildi.

Zararın maddi boyutunun tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderen Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, yargılamaya 18 Mayıs 2023'te devam edecek.

Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın görüşmelerinde yaşandı

Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren ve kamuoyunda Dezenformasyonla Mücadele Yasası olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Meclis Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında söz alan Erbay, düzenlemenin özellikle gençleri ilgilendirdiğini belirtmişti. Erbay, "Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz." diyerek yanında getirdiği çekiçle cep telefonunu kırmıştı.

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