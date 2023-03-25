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Cumhurbaşkanı adayları için imza sürecinde 4. gün! Hangi aday kaç imza topladı? YSK son durumu paylaştı

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Cumhurbaşkanı adayları için imza sürecinde 4. gün! Hangi aday kaç imza topladı? YSK son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yapan isimlere yönelik imza süreci devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) imza sürecinde 4. gün sonuçlarını paylaştı. Kim kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanı adayları için imza sürecinde 4. gün! Hangi aday kaç imza topladı? YSK son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 27 Mart Pazartesi 20:00'a kadar devam edecek. YSK 4. gün sonuçlarını paylaştı.YSK verilerine göre 100 bin imzaya en çok yaklaşan isim Muharrem İnce oldu.

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Cumhurbaşkanı adayları için imza sürecinde 4. gün! Hangi aday kaç imza topladı? YSK son durumu paylaştı

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi. Buna göre toplanan son imza sayısı şöyle:

213
Cumhurbaşkanı adayları için imza sürecinde 4. gün! Hangi aday kaç imza topladı? YSK son durumu paylaştı

DAVUT TURAN

İMZA SAYISI: 92

313
Cumhurbaşkanı adayları için imza sürecinde 4. gün! Hangi aday kaç imza topladı? YSK son durumu paylaştı

HİLMİ ÖZDAN

İMZA SAYISI: 225

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