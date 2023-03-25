CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yılında andı.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabulünde çekilen fotoğrafa yer veren Kılıçdaroğlu, "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız." ifadelerini kullandı.