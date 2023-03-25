Muhsin Yazıcıoğlu 14 yıl önce bugün şehit oldu! Rahmetle anılıyor...
BBP'nin kurucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 14. yıldönümünde anılıyor. Yazıcıoğlu ve arkadaşları 25 Mart 2009 tarihinde, parti tarihinde ilk kez kiraladıkları helikopterle Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki mitinge giderken Keş Dağları üzerinde şehit olmuşlardı. 3 gün sora cenazelerine ulaşılan Yazıcıoğlu, Mehmet Akif'in Taceddin Dergahı'nda toprağa verilmişti.
BBP tarihinde seçim gezisi için ilk kez kiralanan helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybeden BBP kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 14 yıl geçti.
31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğan, ilk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi.
Siyasete giden yolda ilk adımı 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketine katılarak atan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev yapmaya başladı. Yazıcıoğlu, devam eden yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü.
Yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin Kurucu Genel Başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de Genel Başkan Müşaviri olarak MHP'de görev aldı.