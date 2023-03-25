Millî Eğitim Bakanı Mahmut Mahmut Özer 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. 2023 yılında MEB tarafından yapılacak olan 45 bin öğretmen ataması kontenjanları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen binlerce aday arama motorlarında 2023 MEB 45 bin öğretmen ataması kontenjanları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki 2023 MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atama takvimi kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte 2023 öğretmen ataması hakkında merak edilenler...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı öğretmen ataması ile ilgili paylaşımının ardından atama bekleyen binlerce öğretmen adayının gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrilmişti. Müjdeli haberi duyuran Bakan Özer twitter adresinden yaptığı paylaşım ile 45 bin öğretmen ataması yapılacağını ve öğretmen atama takviminin detaylarını, 2023 öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı açıkladı.

2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 45 bin yeni öğretmen ataması takviminin açıklanmasının ardından binlerce öğretmen adayı internette "2023 MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atama takvimi kontenjanları ve branş dağılımı ne?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Peki MEB 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2023 MEB öğretmen ataması takvimi, kontenjanları branş dağılımı ne? İşte 2023 öğretmen ataması hakkında detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Geçtiğimiz günlerde atama müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını, atanacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirileceğini duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında, "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

2023 öğretmen atama kontenjanları belli oldu

Bakan Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

2023 öğretmen ataması son 20 yılın en büyük olacak

Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını ifade etti. Öğretmen atamalarının en fazla son 20 yılda yapıldığını hatırlatarak bu sayının 500 binden 1 milyon 200 binlere ulaştığını hatırlatan Bakan Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak" dedi.

2023 öğretmen ataması takvimi

Öğretmen adaylarının ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklanacak.

Öğretmenler 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak