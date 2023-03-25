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İlahiyatçı Cemil Kılıç evinin önünde saldırıya uğradı! 'Allahu Ekber' deyip sopalarla..

İlahiyatçı Cemil Kılıç evinin önünde saldırıya uğradı! 'Allahu Ekber' deyip sopalarla..

Aykırı çıkışlarıyla tanınan ilahiyatçı Cemil Kılıç, bugün evinin önünde bazı kişilerin sopalı saldırısına uğradığını açıkladı. Kılıç daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..." dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilen ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, geçen hafta içinde mahkemenin görevine dönmesi için karar verdiğini duyurmuştu. Kılıç, bugün de evinin önünde saldırıya uğradı. Cemil Kılıç, uğradığı saldırıyı kişisel Twitter hesabından duyurdu.

Burnunun kanlar içinde kaldığı fotoğrafını "Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar" notuyla paylaşan Kılıç, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi..." dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti.

Kararın tarikatların isteğiyle alınmış ve haksız, hukuksuz bir karar olduğunu belirten Kılıç, “Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum” açıklamasını yapmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ihraç edilen İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç kararın iptal edildiğini sosyal medya hesabından beş gün önce duyurmuştu.

Kılıç paylaşımında “Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!” ifadelerini kullandı.

Cemil Kılıç, 23 yıllık görevi boyunca MEB tarafından 25 kez soruşturma geçirdi, 19 kez dava açıldı, 3 kez sürgün edildi, bir kez açığa alındı.

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