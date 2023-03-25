Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken seçim sözleri: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir yol ayrımıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişi başı milli gelirin 10 bin 650 dolara yükseldiğini söyledi. Sayılı günler kalan seçimlere de değinen Erdoğan, "Yeni imtihanın eşiğindeyiz. 14 Mayıs seçimleri tam manası ile tarihi yol ayrımına dönüşmüştür. " ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri için de konuştu. Erdoğan, "Kardeşlerim terör örgütleri ile el ele omuz omuza yürüyen insanlardan ülkemize milletimize vatanımıza herhangi fayda gelebilir mi? 14 Mayıs seçimleri tam manası ile tarihi yol ayrımına dönüşmüştür. " dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz bu Ramazan'da bizden daha fazla anlayış bekliyor. Hepimizin depremzedelerimizin yanında olması gerekiyor. Depremin vurduğu şehirlerimize her gidişimizde gönüllü kuruluşlarımızın gözleri yaşartan faaliyetlerine şahitlik ediyoruz. Maddi ve manevi destek verilmesine kadar her alanda vakıflarımız sahada koşturuyorlar. Depremin yaralarının sarılması için gayret gösteriyorlar. Şov yapmadan reklam ve algı peşinde koşmadan sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan gurur verici işlere imza atıyorlar. Tüm vakıf ve derneklerimizi tebrik ediyorum. Rabbim sizlerin yokluğunu göstermesin.

"Bu asalakları kendi hırsları ile baş başa bırakıyoruz"

Bir avuç kendini bilmezin sizlerin bu samimiyetinden rahatsızlık duyduğunun farkındayız. Milletin ruh kökünden beslenmeyen, hayırlı iş yapılmasını istemeyen bu asalakları kendi hırsları ile baş başa bırakıyoruz.

Zehirli dilleri ile kuru gürültü patırtı ile bizi yolumuzdan alı koyacaklarını düşünenlere boyun eğmeyiz. Tehditlere zorbalıklara rağmen ülkemize ve milletimize hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz.

Mazlumları asla yalnız bırakmayacağız, yetimin öksüzün başını okşayacak depremzelerin dertlerine ortak olacağız, aşkla çalışmaya devam edeceğiz.

"Ayaklarını, kollarını kaybeden Aleyna'mız var"

Yarım asırdır binlerce genç bu çatı altında ilimle irfanla yoğurularak hayata hazırlanıyor. Deprem felaketinin bizlere hatırlattığı gerçeklerin başında dünya hayatının geçiciliği geliyor. 900'e yakın amputemiz var. Bunların içerisinde yavrularımız var. Ayaklarını, kollarını kaybeden Aleyna'mız var. Aleyna annesini de babasını da kaybetti. Teyze kızı hemşire ile hayata tutunacak. Ne büyük imtihan...Son günlerde gördük ki hepimiz birer faniyiz. O canın bizden ne zaman alınacağını bilmiyoruz. Yarına çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz. 40 yıldır siyasetin farklı kulvarlarında milletimize hizmet ediyoruz. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türk milleti için çok önemli projelere imza attık.

"Kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi"

Şu anda kişi başı milli gelir 10 bin 650 dolara yükseldi. Daha da artacak. Pek çok imkansızı başardık. Hayata geçirdiğimiz reformlarla Türk siyasetinde tarihi gelişim gerçekleştirdik. Her alanda destan yazan bir Türkiye var. Emekli olmak için yaşı bekleyen milyonlarca vatandaşımızın taleplerini karşıladık. Togg'un teslimatları başlıyor. İHA'mızı, SİHA'mızı yaptık. Akıncımızı yaptık. Şu anda en üst jet uçağımızı yaptık. Önümüzüdeki günlerde yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Asıl başarımız yasakları kaldırarak milletimize cesaret ve öz güven kazandırmamızdır.

Altılı masada onları görüyorum. Bulundukları gaflet uykusunda uyanmalarını tavsiye ediyoruz. Birisi Çamlıca'yı dolduramazlar dedi ee ne oldu tıklım tıklım doldu. Asırlık hayalleri 20 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirmenin gurunu yaşıyoruz. Bize dava şuurunu kazandıran siyasette Prof. Necmettin Erbakan hocamızı yad ediyoruz.

"14 Mayıs seçimleri tam manası ile tarihi yol ayrımına dönüşmüştür"

Şimdi ülke millet ve dünyanın dört bir yanında gönlü bize dönmüş kardeşlerimizle yeni imtihanın eşiğindeyiz. 14 Mayıs seçimleri tam manası ile tarihi yol ayrımına dönüşmüştür. Sayın Putin'le görüşmemiz oldu. Türkiye'deki seçimi takip ettiklerini dinledim. Rusya neyi takip ediyor bizdeki bazı çevreler neyi takip ediyor bunlar önemli. Bu irtibatlarımız devam ediyor.

"Bunlar terör örgütleri ile dirsek dirseğe"

Kardeşlerim terör örgütleri ile el ele omuz omuza yürüyen insanlardan ülkemize milletimize vatanımıza herhangi fayda gelebilir mi? Bunlar terör örgütleri ile dirsek dirseğe. Bu sinsi niyetlerini beyanatları ile en üst düzeyde ortaya koyuyorlar. Biz siyasette de hayatta da o safhaları aşalı çok oldu. Çevresi adeta ateş çevresi ile kuşatılmış Türkiye'nin kaybedecek tek bir anı yok. Üç beş oy daha fazla oy kapmak için tüm marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere bu ülkenin geleceğini emanet edemeyiz. Türkiye için hemen şimdi diyoruz, Türkiye Yüzyılı diyoruz.