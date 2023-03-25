11 futbolcu, Trabzonspor'a dava açtı! Transfer yasağı tehlikesi

Kopenhag'a transfer olan Cornelius'un da aralarında olduğu 11 futbolcunun alacakları için Trabzonspor'a dava açtıkları iddia edildi. Fırtına, oyuncuların alacaklarını ödemezse transfer yasağı alabilir.Abone ol
Trabzon yerel basını, 11 futbolcunun Trabzonspor'a alacakları için dava açtıklarını iddia etti.
Oyuncu menajerleriyle ödeme konusunda sorunlar yaşayan bordo-mavili takıma oyuncu getiren menajerler, alacakları için dava yoluna gitti.
61saat'in haberine göre; toplamda 11 menajer, Trabzonspor'dan alacaklarını almak için dava açtı.
Menajerleri aracılığıyla dava açan futbolcular ve şirketler
Cornelius - 1.4M TL
Bartra - 15M TL
Necdet Ergezen - 7.5M TL
Trezeguet - 6M TL
BS Agency - 3M TL
David Thomas - 8M TL
Yusuf Erdoğan - 925B TL
Dorukhan - 737B TL
Koita - 3.3M TL
Batuhan Kör - 381B TL
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