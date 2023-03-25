BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97

Aykut Kocaman uzun süre sonra Süper Lig'e dönüyor! Eski takımı göreve çağırdı

|
Aykut Kocaman uzun süre sonra Süper Lig'e dönüyor! Eski takımı göreve çağırdı

Tecrübeli Teknik Direktör Aykut Kocaman, 1.5 yıldır herhangi bir takım çalıştırmıyordu. Uzun süredir dinlenme sürecindeki Aykut Kocaman'ın Süper Lig'e döneceği konuşuluyor.

Aykut Kocaman uzun süre sonra Süper Lig'e dönüyor! Eski takımı göreve çağırdı

Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden birisi olan Aykut Kocaman, kariyerinde son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırmıştı.

112
Aykut Kocaman uzun süre sonra Süper Lig'e dönüyor! Eski takımı göreve çağırdı

Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak futbolu bıraktığı İstanbulspor'da başlayan Kocaman, birçok Süper Lig takımında görev aldı.

212
Aykut Kocaman uzun süre sonra Süper Lig'e dönüyor! Eski takımı göreve çağırdı

Deneyimli teknik direktörün kariyerinde 1 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

312
Aykut Kocaman uzun süre sonra Süper Lig'e dönüyor! Eski takımı göreve çağırdı

Kariyerinde toplamda 664 maça çıkan 57 yaşındaki teknik direktör, 287 galibiyet, 171 beraberlik ve 206 mağlubiyet aldı.

412