Aykut Kocaman uzun süre sonra Süper Lig'e dönüyor! Eski takımı göreve çağırdı
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Tecrübeli Teknik Direktör Aykut Kocaman, 1.5 yıldır herhangi bir takım çalıştırmıyordu. Uzun süredir dinlenme sürecindeki Aykut Kocaman'ın Süper Lig'e döneceği konuşuluyor.
Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden birisi olan Aykut Kocaman, kariyerinde son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırmıştı.
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Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak futbolu bıraktığı İstanbulspor'da başlayan Kocaman, birçok Süper Lig takımında görev aldı.
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Deneyimli teknik direktörün kariyerinde 1 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
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Kariyerinde toplamda 664 maça çıkan 57 yaşındaki teknik direktör, 287 galibiyet, 171 beraberlik ve 206 mağlubiyet aldı.
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