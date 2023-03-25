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Reuters'ın iddiası: Irak tahkim davasını kazandı, Türkiye’ye petrol ihracatını durdurdu

Reuters'ın iddiası: Irak tahkim davasını kazandı, Türkiye’ye petrol ihracatını durdurdu

IRAK'ın Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemesinde açtığı davayı kazandığı öne sürüldü. Irak, kendi izni olmadan Türkiye'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden petrol ithal ettiğini öne sürmüştü.

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Reuters, Irak’ta merkezi hükümetin, Türkiye aleyhine Paris’teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde açtığı davayı kazanmasının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bölgesinden Türkiye’ye petrol ihracatını durdurduğunu öne sürdü. Reuters’ın bir Irak petrol yetkilisine dayandırdığı habere göre, Türkiye, tahkim kararına saygı duyacağını Irak’a bildirdi.

"Türk yetkililer bilgilendirdi"

Reuters’ın gördüğü bir belgeye göre, Türk yetkililer, Ceyhan’daki Iraklı personeli, Irak hükümetinin onayı olmadan Kürt petrolünün limandan yüklenmesine izin verilmeyeceği yönünde bilgilendirdi.

Reuters tarafından görülen ayrı bir belgeye göre, Türkiye daha sonra Ceyhan’a giden boru hattından Irak ham petrolünün pompalanmasını durdurdu.

Bir yetkiliye göre, Kerkük bölgesinin kuzeyindeki petrol sahalarından çıkan boru hattına petrol pompalamayı durdurdu.

Irak 2014'te tahkime gitmişti

2007 tarihli gaz ve petrol yasası kapsamında birçok uluslararası petrol şirketinin yanı sıra Türkiye ile de anlaşma yapmış, Adana’daki Ceyhan limanı üzerinden IKBY’nin ham petrol ihraç edebilmesi için özel olarak inşa edilen boru hattı 2014 yılında devreye girmişti. 2022 yılı Şubat ayında Irak Federal Yüksek Mahkemesi, IKBY’nin 2007 yılında çıkardığı gaz ve petrol yasanın anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

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