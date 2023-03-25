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HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu Hadi Özışık'ın canlı yayınına katıldı

HÜDA PAR, 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'na katıldı. Özellikle Hizbullah ile ilgili konular sebebiyle tepki çeken ittifak sonrası HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu oldu.

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14 Mayıs parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden seçimlere katılma kararı alan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında Hadi Özışık’ın konuğu oluyor. HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi’nin de katıldığı Cumhur İttifakı’nda nasıl bir rol oynayacak, seçimi kazanmaları halinde talepleri neler olacak?

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube'da canlı yayın konuğu olarak süreci değerlendirdi

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