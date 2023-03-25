2023 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? Bakan Kirişçi açıkladı: Mart ayı Mazot ve gübre desteği ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere tarımsal destekleme ödemelerine devam ediyor. 2023 Mart ayı mazot gübre desteği ödeme tarihi ile ayrılan bütçe Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıklamasıyla belli oldu. Peki 2023 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? Mart ayı Mazot ve gübre desteği ne kadar? İşte merak edilen söz konusu mazot ve gübre destek ödemesi ile ilgili detayları haberimizde sizler için derledik...

Abone ol

Tarımsal üretimi artırmak, verimi yükselterek kalkınmayı sağlamak adına Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu çiftçi vatandaşlarımıza özel destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Mart ayının son günlerinde en çok merak edilen konulardan biri de mazot ve gübre desteği oldu. Peki, 2023 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatar? Mart ayı Mazot ve gübre desteği ne kadar, hangi tarihte ödenecek? İşte detaylar...

2023 mazot ve gübre desteği ödemesi

Çiftçi vatandaşlarımız destek ödemeleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ederken konu ile ilgili açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Vedat Kirişçi yaptı. Çiftçi vatandaşlarımız tarafından mazot ve gübre desteği ödemesinin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu. Söz konusu destek ödemesi ile ilgili her detayı araştıran çiftçilere sonunda müjde verildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi söz konusu destek ödemesi ile ilgili çiftçilere şu bilgileri verdi, 1 milyar 659 milyon 505 bin TL’lik destek ödemesinin bugün itibariyle hesaplara aktaracağını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ”1 milyar 659 milyon 505 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçi vatandaşlarımızın hesaplarına aktarıyoruz.” İfadeleri kullanarak kamuoyuna duyurdu.

2023 Mart ayı mazot ve gübre desteği 27 milyon 574 bin 675 lira

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 lira tutarındaki tarımsal desteğin dün yaptığı açıklamada çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. 24 Mart 2023 tarihinde yapılan ödemeler kapsamında 2023 Mart ayı mazot ve gübre desteğine ayrılan bütçe '27 milyon 574 bin 675 lira' olarak belirlendi. Destek ödemelerinden yararlanan çiftçiler hesaplarını kontrol ederek, kendilerine yatarılan tutarı görebilirler. Öte yandan 1 milyar 659 milyon 505 bin 379 lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinde ayrılan bütçeler şu şekilde;

"Anaç koyun keçi desteği 1 milyar 613 bin 350 lira, arıcılık desteği 188 milyon 709 bin 150 lira, hububat baklagil ve dane mısır desteği 25 milyon 815 bin 890 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 11 milyon 618 bin 963 lira, küpe uygulama desteği 540 bin 981 lira, sürü büyütme ve yenileme desteği 357 milyon 909 bin 200 lira, hastalıklardan ari işletme desteği 43 milyon 743 bin 800 lira, mazot ve gübre desteği 27 milyon 574 bin 675 lira, tiftik keçilerine ilave destek 1 milyon 586 bin 220 lira ve atık desteği 89 bin 600 lira."