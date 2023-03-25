AK Parti son anket sonuçlarını paylaştı! AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan son anket sonuçlarını paylaştı. Turan, AK Parti’nin oyunun yüzde 40’dan fazla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da yüzde 50’den fazla oyunun olduğunu açıkladı.

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Seçimlere kısa bir süre kalırken partilerin ise çalışmaları aralıksız devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anketleri takip ettiklerini belirtti.

AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu...

Turan, “Sağduyulu yapılan anketlerde AK Parti’nin yüzde 40’tan fazla oyu olduğu, Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın da yüzde 50’den fazla oyunun olduğu herkesin ifadesi.

"Bu halk rn çok oyu vererek..."

Bu halk irfan ve izan sahibidir. 20 yıldan beri kendisine kim hizmet etti, kim polemik yaptı iyi bilir. O yüzden göreceksiniz. Bu halk, aziz millet vefa duygusuyla beraber Erdoğan’a siyasi tarihindeki en çok oyu vererek kaldığı yerden devam ettirecektir” dedi.