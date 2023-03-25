Muharrem İnce: İstesek gerekli imzayı ilk gün toplayabilirdik

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmek için gereken 100 bin imzayı toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu.

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Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, saat 17:00 itibariyle 100 bin imzaya ulaşarak resmen Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Muharrem İnce, parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"İstesek ilk gün toplayabilirdik"

Kendisi için imza atanlara teşekkür eden İnce, "Her türlü engellemeye baskıya iftiraya papuç bırakmadık. Ben imza verenleri kutluyorum ve diyorum ki o seçim kurulundan size verilen örneği saklayın. O Türkiye'nin demokrasi belgesidir." dedi.

İnce, düzenlediği basın toplantısında, "İstesek ilk gün toplayabilirdik. Toplasaydık AK Parti'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu. 1 saatlik gecikmemiz var" ifadesini kullandı.

"Nezaketin kaybolduğunu gördüm" diyen İnce, "2018'de adaydım; 'Sayın Akşener'e, Karamollaoğlu'na imza verin dedim. Bu centilmenliği bekledim, hiçbirini göremedim. Sadece engelleme gördüm." diye konuştu.

"Rehavet yok"

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza TAMAM Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM." ifadelerini yazdı.