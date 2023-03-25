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Bakanlık duyurdu: Detaylar belli oldu! Sıfır faizli kredi imkanı 12 ay boyunca geri ödeme yok!

Bakanlık duyurdu: Detaylar belli oldu! Sıfır faizli kredi imkanı 12 ay boyunca geri ödeme yok!

KAHRAMANMARAŞ'TA 6 şubat günü meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Afet bölgesi ilan edilen 11 kentte yaralar sarılmaya devam ederken müjdeli haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. KOSGEB ile işbirliği yapan bakanlık KOBİ’ler için yeni destek programı başlatıyor. Bu kapsamda 12 ay geri ödemesiz, sıfır faizli kredi imkanı sunulacak olan Acil Destek Kredisi Programı'nın da detayları belli oldu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremler 11 ilde büyük bir yıkıma neden olmuştu. İlk günden bu yana Afet bölgesindeki yaralar hızla sarılmaya başlanırken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB işbirliği neticesinde gerçekleştirilecek olan yeni destek paketini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu. Peki 12 ay geri ödemesiz, sıfır faizli kredi desteğinden kimler faydalanabilir? Sıfır faizli kredi imkanının detayları haberimizde... 

Bakanlık ve KOSGEB işbirliği yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için müjdeli haberi duyurdu. Özellikle 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası normalleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla bakanlık ve KOSGEB arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşme ile birlikte başta deprem bölgesi olan 11 ilde olmak üzere Türkiye genelinde işletmelere 1.5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek.

12 ay geri ödemesiz sıfır faizli kredi imkanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB'in uygulamaya aldığı program, 6 Şubat tarihli depremlerden hasar gören işletmelerin süratle faaliyetlerine dönebilmesini hedefliyor.

Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve afetten etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi kapsıyor.

Acil Destek Kredisi Programı'ndan faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak, ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek.

Programla 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak yani program sıfır faizli olarak uygulanacak.

Sıfır faizli krediden kimler faydalanabilir?

KOBİ'lerin yeniden işlerine dönebilmeleri hedefiyle başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'ndan imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ'ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek.

Programdan iş yerleri küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ'ler faydalanabilecek.

Bu durumda olan mikro işletmeler 250 bin, küçük işletmeler 500 bin, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 artırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkacak.

Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devrede olacak. Durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler "Acil Destek Kredisi"ni kullanabilecek.

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