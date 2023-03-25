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İstanbul'da deniz trafiğine sis engeli! Bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da deniz trafiğine sis engeli! Bazı seferler iptal edildi

İSTANBUL'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO ve Şehit Hatları sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.

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İstanbul'da etkili ola sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Deniz trafiğinde de aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları ve İDO olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Öte yandan İstanbul Boğaz da ise sis nedeniyle gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Açıklamada bazı seferlerin sis nedeniyle yapılamadığı belirtildi.

26 Mart saat sabah 08.00'de yapılması planlanan Pendik-Yalova ve
Yalova-Pendik seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler ise şöyle:

Kadıköy-Beşiktaş
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
Kadıköy-Karaköy-Eminönü
Üsküdar-Karaköy-Eminönü
Kabataş-Adalar
Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Kadıköy-Haliç
Kabataş-Çengelköy
Bostancı-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Bostancı-Avcılar
Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy-Avcılar
Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü
İDO'da iptal edilen seferler ise şöyle:
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (Saat 17.15)
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 18.00)
Pendik-Yalova (26 Mart saat 08.00)
Yalova-Pendik (26 Mart saat 08.00)

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