İstanbul'da deniz trafiğine sis engeli! Bazı seferler iptal edildi

İSTANBUL'da etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO ve Şehit Hatları sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı.

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İstanbul'da etkili ola sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Deniz trafiğinde de aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları ve İDO olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Öte yandan İstanbul Boğaz da ise sis nedeniyle gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Açıklamada bazı seferlerin sis nedeniyle yapılamadığı belirtildi.

26 Mart saat sabah 08.00'de yapılması planlanan Pendik-Yalova ve

Yalova-Pendik seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler ise şöyle:

Kadıköy-Beşiktaş

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Kabataş-Adalar

Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Kadıköy-Haliç

Kabataş-Çengelköy

Bostancı-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Avcılar

Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy-Avcılar

Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

İDO'da iptal edilen seferler ise şöyle:

Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (Saat 17.15)

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (Saat 18.00)

Pendik-Yalova (26 Mart saat 08.00)

Yalova-Pendik (26 Mart saat 08.00)