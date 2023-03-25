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İstanbul'da bugün: 'Sis denizi' kartpostallık manzaralar oluşturdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'da bugün: 'Sis denizi' kartpostallık manzaralar oluşturdu

İSTANBUL'da bugün sabah saatlerinde etkili olan "sis denizi" dron ile havadan görüntülendi. Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir Hatları, 15.30 itibariyle bazı seferlerin yapılamadığını açıkladı.

İstanbul'da bugün: 'Sis denizi' kartpostallık manzaralar oluşturdu

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nın kuzey kesimlerinde yoğun olan sis, şehir merkezine doğru ise etkisini yitirdi. 

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İstanbul'da bugün: 'Sis denizi' kartpostallık manzaralar oluşturdu

Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde dron ile havadan çekilen görüntülerde, adeta bir sis denizi oluştuğu görüldü. 

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İstanbul'da bugün: 'Sis denizi' kartpostallık manzaralar oluşturdu

Havadan çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

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İstanbul'da bugün: 'Sis denizi' kartpostallık manzaralar oluşturdu

Ambarlı Limanı ve Beylikdüzü Sahil kesimlerinde yoğunluğu azalan sis dron ile görüntülendi.

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