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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 aylık Lina bebeği sevdi, hediyeler verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 aylık Lina bebeği sevdi, hediyeler verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı programın ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu, Tarabya'da vatandaşlarla sohbet etti.

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Burada, 8 aylık bir bebeği makam aracında seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, ona oyuncak hediye etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın 52. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantının ardından, Huber Köşkü'ne gitmek için buradan ayrılan Erdoğan, Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Tarabya minibüs durağına da uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada minibüsçülerle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da 8 aylık Lina Çakıcı isimli bebeği de arabanın içinde sevdi ve ailesiyle sohbet etti.

Bebeğin babası Hüseyin Çakıcı da, "İlk çocuğun mu diye sordu, durup aldı, sevdi.  Ona ufak bir hediye verdi. Allah başımızdan eksik etmesin Cumhurbaşkanımızı" dedi. 

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