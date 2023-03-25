Türkiye 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için gün sayıyor. YSK tarafından başvurusu kabul edilen ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması için 100 bin imza toplaması gereken Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, son tarih olan 27 Mart'a 3 gün kalırken 100 bin imza sayısına ulaşarak 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı. Peki Muharrem İnce kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Muharrem İnce'nin siyasi kariyeri ve daha fazlası haberimizde...

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YSK tarafından yapılan açıklamada başvuru yapan 11 adayın seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verildiği duyuruldu ve adayların 100 bin imza toplama süreci başladı. Bu isimlerin arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan Memleket Partisi lider Muharrem İnce 100 bin oyu geçerek, cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı. Peki 2023 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce! Muharrem İnce kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 100 bin imzayı toplayarak ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak olan Muharrem İnce ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

2023 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kimdir?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye - Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren Muharrem İnce, lisans eğitimini Bursa - Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

Muharrem İnce Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor'un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

2023 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Balıkesirli coğrafya öğretmeni Ülkü İnce ile evlidir ve Salih Arda İnce adında bir oğlu vardır. Babası Şerif İnce 27 Mart 2016 tarihinde vefat etmiştir. Annesi Zekiye İnce'dir.

Muharrem İnce'nin siyasi kariyeri

1995-2007

İlk olarak 1995 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Yalova'dan ikinci sırada aday gösterilse de, o seçimde CHP'nin Yalova'dan vekil çıkaramamasıyla meclise giremedi. 1998'de CHP'nin Yalova il başkanı seçildi. 1999 seçimleri sürecinde yerel Haberci gazetesinde "Çalakalem" başlığıyla köşe yazıları yazdı.

2002 seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. Bu dönemde mecliste eğitim konusunda çalışmalarda bulundu, Millî Eğitim Komisyonu'nda yer aldı. İmam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye giriş sınavında düşük katsayıya sahip olmaları uygulamasını kaldırmak üzere meclise sunulan öneriye karşı çıktı, kendisinin çocuklarını maddi nedenlerle özel okula yollamamaya karar verdiği şartlarda "imam hatip lisesi mezunu olduğu için ÖSS'de mağdur olduğunu ve bu nedenle ABD'de okuduğunu söyleyen" Bilal Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde okumasını eleştirdi. İmam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye girişlerindeki katsayı problemini çözmeyi amaçlayan tasarı TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda tartışılırken "İmam hatipler olmasaydı çiftçi olurdum." diyen Turan Çömez'i; "Düz liseye gitseydin Oxford'u kazanırdın." sözlerini söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) getirmek istediği zorunlu din öğretimine karşı çıksa da, "gerçekten seçmeli" olması kaydıyla seçmeli din derslerine karşı çıkmayacağını açıkladı. Türbanlı üniversite öğrencilerinin sorunlarının çözülmesini destekledi, yeterince hızlı çözülemediği için hükûmeti eleştirdi. İlk döneminde, Deniz Baykal'ın liderliğine karşı muhalefet gösterip, 2004'te olağanüstü kurultay düzenlenmesine dair bir deklarasyon imzaladı. Bununla beraber, aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu "30'lar hareketi" olarak bilinen bu grubun ikinci bildirisine imza atmadı.

2007-2018

2007 ve 2011 genel seçimlerinde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, 24'üncü dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu üyesi oldu.

İnce, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren konuşmalarıyla tanındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı AK Parti hükûmetinin çalışmalarını eleştirdiği 10 dakikalık konuşma sosyal medya üzerinden milyonlarca kişiye ulaştı, birçok gazete ve derginin internet sitesinde yüz bini aşkın yorum aldı.

Parti içi muhalifliği ile tanınan Muharrem İnce, 18 Ağustos 2014 tarihinde grup başkanvekilliğinden istifa ederek yapılacak kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.177 delegenin imzasıyla genel başkanlığa aday oldu. 5 Eylül 2014'te yapılan CHP 18. olağanüstü kurultayında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 740 oy aldı fakat Muharrem İnce 415 oyda ikinci sırada kaldı.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP Yalova milletvekili olarak meclise girdi. 19 Kasım 2015 tarihinde Olağanüstü Kurultay için 500 imza toplamış ancak yeterli imzaya ulaşamadığı için olağanüstü kurultay yapılmamıştır. Şubat 2018'de düzenlenen CHP 36.Olağan Kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha meydan okumuş ancak Kılıçdaroğlu 790 oy alırken İnce 447 oyda kalmıştır.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı (2018)

İnce, 4 Mayıs 2018'de partisi tarafından 2018 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Bu karar aynı zamanda İnce'nin 2002 yılından başlayarak aralıksız olarak sürdürdüğü milletvekilliğinin seçim günü itibarıyla sona ereceği anlamına geldi.

İnce bu süreçte, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yaptı. Seçimde yüzde 30,67 oy oranına (15.216.199 oy sayısına) ulaşarak en yüksek ikinci oy alan aday oldu. Bu oy oranıyla 41 yıl sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı yüzde 30 oy oranını geçmiş oldu.

Seçimden sonra İnce ve destekçileri, CHP'de olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundu ve CHP delegeleri arasında imza toplanmaya başladı. Yeterli imza sayısına ulaşılamaması nedeniyle kurultay gerçekleşmedi.

Muharrem İnce, 11 Eylül 2019'da verdiği mülakatta, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olacağını açıkladı.

Memleket Partisi

İnce, Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, 4 Eylül 2020’de Sivas’ta "Bin Günde Memleket Hareketi" adında siyasi bir hareket başlattı. 8 Aralık 2020 tarihinde, CHP'den ayrılacağını ve Memleket Hareketi'nin partileşeceğini açıkladı.

8 Şubat 2021 tarihinde kamuoyuna bir basın toplantısı gerçekleştirerek CHP'den resmi olarak ayrıldı. 17 Mayıs 2021 tarihinde var olan Memleket Hareketi’ni Memleket Partisine dönüştürdü. 17 Mayıs 2021 itibarı ile partinin genel başkanıdır.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı (2023)

Muharrem İnce, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. İnce'nin adaylığının resmiyet kazanabilmesi için 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında yüz bin seçmenin imzasını toplaması gerekmektedir.