Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini İtalya'da buldu

Galatasaray sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Sacha Boey'un alternatifini İtalya'da buldu. Sarı-Kırmızılılar, Torino'dan Ola Aina'yı takibe aldı.

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa kulüplerinin transfer radarındaki Sacha Boey'un ayrılma ihtimaline karşı alternatif ismi devreye sokacak.

İngiltere, Fransa, Portekiz gibi birçok ülkeden talibi olan Fransız sağ bekin durumuna göre hamle yapacak olan Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, sağ bek pozisyonu için aradığı ismi İtalya'da buldu. Galatasaray, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Torino'da top koşturan 26 yaşındaki Ola Aina'yı takibe aldı.

Bedelsiz gelebilir

Nijeryalı sağ bek Aina'nın, Torino ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek. Aslan'ın futbolcuyu bir süredir takip ettirdiği ve maçlarını da izlettiği öğrenildi. Galatasaray'ın temas kurması durumunda Aina'nın da Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakacağı dile getiriliyor.

Piyasa değeri 3.5 milyon euro

Esas mevkisi sağ bek olan Nijeryalı oyuncu, ihtiyaç duyulması halinde sol bek ve sağ açık mevkilerinde de forma giyebiliyor. Güncel transfer değeri 3.5 milyon euro olan Aina'nın Torino'da kalmayı düşünmediği de gelen haberler arasında.

Bu sezon çizme ekibi ile 18 maça çıkan Ola Aina, 922 dakika sahada kalırken 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki oyuncu; kariyerinde Chelsea, Fulham, Torino formaları giydi.