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Ermenistan - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

Ermenistan - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri ilk maçında deplasmanda Ermenistan'a konuk oluyor.

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ERMENİSTAN 1-0 TÜRKİYE CANLI SKOR)

İLK 11'LER:

ERMENİSTAN: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.

TÜRKİYE: Mert Günok, Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Enes Ünal.

HAKEM: Jose Maria Sanchez
STAT: Republican Stadyumu
SAAT: 20.00
YAYIN: TRT 1

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