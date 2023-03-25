Ermenistan - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri ilk maçında deplasmanda Ermenistan'a konuk oluyor.Abone ol
ERMENİSTAN 1-0 TÜRKİYE CANLI SKOR)
İLK 11'LER:
ERMENİSTAN: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.
TÜRKİYE: Mert Günok, Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Cenk Tosun, Enes Ünal.
HAKEM: Jose Maria Sanchez
STAT: Republican Stadyumu
SAAT: 20.00
YAYIN: TRT 1