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Rusya, Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandıracak

Rusya, Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandıracak

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını ve nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söyledi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ediyor. İki taraftan da ağır kayıpların verildiği savaşta Ukrayna'ya ABD ve Avrupa ülkeleri desteğini esirgemiyor. Son olarak İngiltere, Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum gönderebileceklerini duyurmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sert tepki göstererek, kendilerine karşı nükleer bileşenli silahların kullanılması durumunda karşılık vereceklerini belirtmişti.

Rusya, Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırıyor

Bu açıklamanın ardından yakın müttefiklerinden olan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Putin'den bugün yeni bir açıklama geldi.

Belarus ile bu ülkenin topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını bildiren Putin, nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini söyledi.

Bu silahı, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden yerleştireceklerini belirten Putin, bu kararı, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verecekleri yönündeki açıklaması nedeniyle aldıklarını dile getirdi.

Putin, Belarus’un uzun zamandır böyle bir silahın topraklarına yerleştirilmesini talep ettiğini anımsattı.

Putin'den 'Uluslararası uzlaşmaları ihlal etmiyor' vurgusu

Putin, Moskova ve Minsk’in anlaşmaya vardığını, bunun uluslararası uzlaşmaları ihlal etmediğini duyurdu.

"Tank sayımız Ukrayna'nın 3 katı"

Putin, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Elbette tehditler var. Bizimle çatışma halindeki bir ülkeye silah sağlanınca bu her zaman bir tehdit. Bu tehditleri nasıl değerlendirebileceğimize gelince, elbette biz bu sevkiyat planlarından haberdarız.

Ordumuzdaki toplam tank sayısı, Ukrayna ordusunun sahip olduğu tank sayısının 3 katı. Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatları sadece savaşı uzatır.

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