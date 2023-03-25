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Ermenilerden büyük saygısızlık! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

Ermenilerden büyük saygısızlık! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

A Milli Takımımızın deplasmanda Ermenistan'la oynadığı maç öncesi Ermeni taraftarlar İstiklal Marşımızı ıslıkladı.

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımızı deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi.

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde Ermeni taraftarlar, büyük bir saygısızlık yaptı.

İstiklal Marşı'mıza saygısızlık

Mücadeleyi stadyumda takip eden Ermeni taraftarlar, maç önünde İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar.

Tepki gösterildi

Yapılan bu saygısız hareket, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "Hiçbir marş ıslıklanmaz", "Böyle saygısızlık görülmedi" gibi yorumlarla Ermenistan taraftarlarının yaptığı saygısızlığa büyük bir tepki gösterdi.

Taraftarımız, tribünde yer almadı

Karşılaşma öncesinde ise stadyum çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı.

UEFA'nın talebi doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı.

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