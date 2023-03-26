EURO 2024 elemelerinde toplu sonuçlar Fransa Hollanda'yı farklı yendi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ne 8 karşılaşmayla devam edildi.

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EURO 2024 Elemeleri'ndeki B, E, F ve G gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

Fransa, B Grubu'nda Hollanda'yı Antoine Griezmann'ın 2, Dayot Upamecano'nun 8, Kylian Mbappe'nin 21. ve 88. dakikalarda attığı gollerle 4-0 yendi. Mbappe, 38 gole ulaşarak Karim Benzema'yı (37) geride bıraktı ve Fransa Milli Takımı'nın en golcüleri listesinde 5. sıraya yükseldi.

B Grubu'nun diğer maçında Yunanistan, Cebelitarık'ı 11. dakikada Georgios Masouras, 45. ve 58. dakikalarda Trabzonsporlu futbolcular Manolis Siopis ve Anastasios Bakasetas'ın kaydettiği gollerle 3-0'lık skorla geçti.

F Grubu'nda ise Belçika, İsveç'i 35, 49. ve 83. dakikalarda Romelu Lukaku'nun bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İsveç'te 73. dakikada oyuna giren 41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Elemelerin ilk haftası, bugün 3 grupta oynanacak 7 maçla tamamlanacak.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Fransa-Hollanda: 4-0

Cebelitarık-Yunanistan: 0-3

E Grubu

Çekya-Polonya: 3-1

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

F Grubu

İsveç-Belçika: 0-3

Avusturya-Azerbaycan: 4-1

G Grubu

Bulgaristan-Karadağ: 0-1

Sırbistan-Litvanya: 2-0