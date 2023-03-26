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Kemal Kılıçdaroğlu "Bize de yüksek anketler geliyor ama" deyip Belediye Başkanlarını uyardı!

Kemal Kılıçdaroğlu "Bize de yüksek anketler geliyor ama" deyip Belediye Başkanlarını uyardı!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'seçim' gündemiyle partisinin 11'i büyükşehir olmak üzere belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanlarını uyaran Kılıçdaroğlu, "Bize de yüksek anketler geliyor ama rehavete kapılmayacaksınız” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine mensüp belediye başkanlarıyla “seçim” gündemiyle buluştu. “Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz, rehavete kapılmayacaksınız” diyerek Belediye Başkanlarını uyaran Kılıçdaroğlu'nun başkanlara başka uyarıları da oldu.  Cumhuriyet’in haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına şunları söyledi:

Oyların az olduğu yerlere de odaklanın

- Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Rehavete kapılmayacaksınız. Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın.

Körler sağırlar birbirini ağırlamasın

- Arkadaşlar bazen beni de bir yerlere götürüyor. Alkış kıyamet kopuyor. ‘Seçimi kazandık’ gibi bir hava oluşuyor. Halbuki bizim partililerimizin ağırlıklı olduğu bir yer. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu oluyor. Bizim farklı yerlere yönelmemiz gerek.

Erdoğan'dan ne farkımız kalır!

- Kimseye olumsuz, sert davranmayın. Kötü davranırsak Erdoğan’dan ne farkımız kalır? Biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bunu yerelde gösterdik şimdi genelde göstermek istiyoruz.

İmamoğlu: Hayat pahalılığına vurgu yapmalıyız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da “İnsanlara dokunacak, ötekileştirmeyecek konuşmalarımız olmalı. Hayat pahalılığına vurgu yapılmalı. İnsanlar mutlaka bir değişim istiyor. Konuşmalarımızda sadece CHP değil, Millet İttifakı vurgusu yapmalıyız” dediği belirtildi. 

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