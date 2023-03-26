Bayram ikramiyesinden 15,6 milyon emekli yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

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Emekliler için yeni düzenlemeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Emekliler dört gözle, torba teklifin Meclis'ten geçerek yasalaşmasını beklerken bir düzenleme daha duyuruldu.

İkramiyeler 2 bin liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle birlikte bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarıldığını açıklandı.

İkramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek.

15,6 milyon emekli faydalanacak

EYT kapsamında emekli olacaklarla birlikte bu düzenlenmeden 15,6 milyon emekli, ikramiyeden faydalanmış olacak.

"Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerin yanında"

Sosyal medya hesabından emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.