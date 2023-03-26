BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97
HABER /  EKONOMİ

Bayram ikramiyesinden 15,6 milyon emekli yararlanacak

Bayram ikramiyesinden 15,6 milyon emekli yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Abone ol

Emekliler için yeni düzenlemeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Emekliler dört gözle, torba teklifin Meclis'ten geçerek yasalaşmasını beklerken bir düzenleme daha duyuruldu.

İkramiyeler 2 bin liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle birlikte bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarıldığını açıklandı.

İkramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek.

15,6 milyon emekli faydalanacak

EYT kapsamında emekli olacaklarla birlikte bu düzenlenmeden 15,6 milyon emekli, ikramiyeden faydalanmış olacak.

"Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerin yanında"

Sosyal medya hesabından emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra Bayram ikramiyesini de %82 zamla 2000 TL’ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak.
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında.

ÖNCEKİ HABERLER
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu adına depremzedelere iftar yemeği verildi
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu adına depremzedelere iftar yemeği verildi
Stefan Kuntz: Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım
Stefan Kuntz: Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım
Papa Francis'in giydiği mont gündem oldu
Papa Francis'in giydiği mont gündem oldu
Rusya, Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandıracak
Rusya, Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandıracak
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarı!
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için yeni uyarı!
AK Parti'den skandal olaya büyük tepki: Herkes harekete geçmeli
AK Parti'den skandal olaya büyük tepki: Herkes harekete geçmeli
Ermenilerden büyük saygısızlık! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar
Ermenilerden büyük saygısızlık! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar
Bakan Bozdağ duyurdu! 18 bin 305 personel alımı yapılacak
Bakan Bozdağ duyurdu! 18 bin 305 personel alımı yapılacak
Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini İtalya'da buldu
Galatasaray Sacha Boey'un alternatifini İtalya'da buldu
A Milli Takım, Ermenistan deplasmanında kazandı
A Milli Takım, Ermenistan deplasmanında kazandı
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi
2023 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce! Muharrem İnce kimdir, nereli ve kaç yaşında?
2023 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce! Muharrem İnce kimdir, nereli ve kaç yaşında?