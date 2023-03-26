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Muharrem İnce'nin 4 günde topladığı imzayı Meral Akşener 1 günde toplamıştı! Ahmet Hakan sorunca...

Muharrem İnce'nin 4 günde topladığı imzayı Meral Akşener 1 günde toplamıştı! Ahmet Hakan sorunca...

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan imzayı 4 günde topladı. Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "ittire kaktıra imza toplayacaksan aday olmayacaksın" dedi. Muharrem İnce Ahmet Hakan'ı arayıp, "Bana haksızlık etmişsin" dedi. Ahmet Hakan da "Meral Akşener nasıl bir günde topladı" diye sorunca yine kendine pay çıkardı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 3 günde 100 bin imzayı bulamayan Muharrem İnce'yi eleştirmiş ve "Elini yüreğine koymuş, 'Bizim imza bugün kaç oldu acaba?' diye endişelenerek Cumhurbaşkanı mı olunur Allah aşkına?" diye sormuştu. Muharrem İnce'nin kendisini arayıp "Bana haksızlık etmişsin" dediğini anlatan Ahmet Hakan, İnce'nin mazeretini köşesine taşıdı. Ahmet Hakan, "Meral Akşener 1 günde toplamıştı 100 bin imzayı" deyince bakın Muharrem İnce ne dedi?. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Bana haksızlık yapmışsın

Telefonum acı acı çaldı. Açtım. Muharrem İnce. Hemen girdi lafa: “Bana haksızlık yapmışsın.” Kimseye haksızlık yapmamaya alabildiğine özen gösterdiğim halde böyle bir suçlamayla karşılaşmanın tedirginliğiyle kekeledim: “Haksızlık mı? Ben mi? Nasıl yani?” Başladı anlatmaya:

İmza vermek ne kadar zor, biliyor musun

İmza vermek, çok zor bir iş. Sen ilçendeki seçim kurulunun nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Orayı bulacaksın. Dört kilometre öteye arabanı park edeceksin. Bir sürü aramadan geçeceksin. İmza toplanmasını zorlaştırmak için ne gerekiyorsa yapılmış. İşin bu kısımlarını es geçerek yapmışsın değerlendirmeni. Haksızlık burada.”

İyi ama Meral Akşener 1 günde toplamıştı

Şöyle bir cevap verdim: “İyi ama Meral Akşener bir günde yüz bin imzayı geçivermişti. Aynı koşullarda. O nasıl yaptı bu işi?” Bunun için de bir cevabı vardı İnce’nin: “O seçimde ben CHP’nin adayıydım. Sana videolarını atıyorum şimdi. Ben CHP adayı olarak bütün CHP’lilerden Meral Akşener için imza vermelerini istedim. CHP’lilerin katkısıyla ilk günde o imzalar toplandı.

Daha sonra çıkıp 'İstesek 1 günde toplardık' dedi

Ahmet hakan'a imza vermek zor olduğu için 4 günde 100 bin imza tplayabildiğini anlatan Muharrem İnce, 100 bin imzayı bulduktan sonra yaptığı basın toplantısında ise, "İstesek ilk gün toplayabilirdik. Toplasaydık AK Parti'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu. 1 saatlik gecikmemiz var" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayın...

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