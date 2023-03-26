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Kızılcık Şerbeti'ne içki ve oruç provokasyonu suçlaması! Yusuf Kaplan isyan etti: Yeter artık

Kızılcık Şerbeti'ne içki ve oruç provokasyonu suçlaması! Yusuf Kaplan isyan etti: Yeter artık

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi sahneleri ve diyaloglarıyla eleştirilerin odağında. Yazar Yusuf Kaplan, “Burası laik bir ülke. İçkiden rahatsız olan varsa gitsin evinde açsın orucunu. Bu halk bunun için çok mücadele verdi.” sözlerinin geçtiği diziye ateş püskürdü RTÜK'ü göreve çağırdı.

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Kızılcık Şerbeti dizisi yine gündemde. Toplumun fay hatlarını tetiklemekle suçlanan dizideki diyaloglar tartışma konusu oldu.

Dizide bir oyuncunun “Burası laik bir ülke. İçkiden rahatsız olan varsa gitsin evinde açsın orucunu. Bu halk bunun için çok mücadele verdi.” sözleri fitili ateşledi.

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, "Diziler, toplumu “kurşuna diziyor” başlıklı yazısında Kızılcık Şerbeti'ni eleştirdi.

Ramazan ayında kışkırtıcı dil

"İçki ve oruç meselesinin laiklik açısından kışkırtıcı bir dille bu şekilde ele alınması çok tehlikeli!" diyen Kaplan, "Burada, üstelik de Ramazan’ın ilk günlerinde böyle bir şeyin yapılması, provokatif ve oldukça düşündürücü. Diziyle laik militanlık yapıyor adamlar! Üstelik de toplumun birliğinin ve kardeşliğinin zirveye çıktığı huzur ve sükûn ayı, rahmet ve kardeşlik ayı Ramazan’da! Ramazan’ın içine edecek şekilde hem de!" ifadelerine yer verdi.

Dizinin ilkel Aristocu çatışmacı dili

Bu tür dizilerin toplumun sinir uçlarını kaşıyarak fay hatlarını patlatmaya çalıştığını söyleyen Kaplan, yazısına şöyle devam etti: "Sembollerle oynuyor ve ikili zıtlıklar üzerinden iyi ve kötü karakterleri ve durumları kurgulayarak toplumun anlam haritalarını, değer dizgilerini yıkıyor. Bunun için de hikâyeyi ayartıcı, ilkel çatışma dili üzerine kuruyor: Basit Aristocu dram geleneğinin, Hollywood’a aktarılması, oradan da popüler sinema ve dizilerde tepe tepe kullanılması."

"Yeter artık"

Farklı toplum kesimleri arasında tamiri zor husûmet tohumlarının ekildiği görüşünü savunan yazar, yazısını "RTÜK, gerekeni yapmalı! Uyumamalı! Yeter artık!" diyerek noktaladı.

Yusuf Kaplan'ın yazısının tamamı için tıklayın

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