BIST 5.032
DOLAR 19,05
EURO 20,50
ALTIN 1.211,97
HABER /  GÜNCEL

Ağzın kokmaması için sakız çiğnemek oruca zarar verir mi Diyanet açıklaması

Ağzın kokmaması için sakız çiğnemek oruca zarar verir mi Diyanet açıklaması

Müslüman aleminin beklediği mübarek Ramazan ayı başladı. Bugün 29 günlük orucun ilki tutuluyor. Hakkıyla oruç tutmak isteyenler ise orucu bozan halleri araştırıyor. Peki oruçluyken ağzımızın kokmaması içim sakız çiğnemek sorucu bozar mı Diyanet bu konuda gerekli açıklamayı yaptı.

Abone ol

Allah'ın ayı, meleklerin yeryüzüne indiği, şeytanın zincirlendiği bu mübarek ay Ramazan geldi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayının gündüzlerini oruç tutarak geçiren müslümanlar orucu bozan halleri araştırıyor. En çok merak edilen ve Diyanet'e sorulan sorulardan birisi de oruçluyken sakız çiğnenir mi sorusu oldu?

Sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüp fiyatları ocağınıza incir ağacı dikecek İpragaz küçük-büyük boy fiyatı arttı
Tüp fiyatları ocağınıza incir ağacı dikecek İpragaz küçük-büyük boy fiyatı arttı
TOKİ parası geri nasıl alınır 500 lirayı almak için başvuru ekranı
TOKİ parası geri nasıl alınır 500 lirayı almak için başvuru ekranı
Mevlüt Çavuşoğlu Yunan bağımsızlık gününü kutladı Yunanistan'da birinci haber oldu
Mevlüt Çavuşoğlu Yunan bağımsızlık gününü kutladı Yunanistan'da birinci haber oldu
EURO 2024 elemelerinde toplu sonuçlar Fransa Hollanda'yı farklı yendi
EURO 2024 elemelerinde toplu sonuçlar Fransa Hollanda'yı farklı yendi
Muharrem İnce'nin 4 günde topladığı imzayı Meral Akşener 1 günde toplamıştı! Ahmet Hakan sorunca...
Muharrem İnce'nin 4 günde topladığı imzayı Meral Akşener 1 günde toplamıştı! Ahmet Hakan sorunca...
Kemal Kılıçdaroğlu "Bize de yüksek anketler geliyor ama" deyip Belediye Başkanlarını uyardı!
Kemal Kılıçdaroğlu "Bize de yüksek anketler geliyor ama" deyip Belediye Başkanlarını uyardı!
Erbakan ailesinde ittifak krizi! Canlı yayında açıkladı: Elif Erbakan dedi ki...
Erbakan ailesinde ittifak krizi! Canlı yayında açıkladı: Elif Erbakan dedi ki...
YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti
YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık başvurularını kabul etti
Bayram ikramiyesinden 15,6 milyon emekli yararlanacak
Bayram ikramiyesinden 15,6 milyon emekli yararlanacak
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu adına depremzedelere iftar yemeği verildi
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu adına depremzedelere iftar yemeği verildi
Stefan Kuntz: Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım
Stefan Kuntz: Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım
Papa Francis'in giydiği mont gündem oldu
Papa Francis'in giydiği mont gündem oldu