Ağzın kokmaması için sakız çiğnemek oruca zarar verir mi Diyanet açıklaması

Müslüman aleminin beklediği mübarek Ramazan ayı başladı. Bugün 29 günlük orucun ilki tutuluyor. Hakkıyla oruç tutmak isteyenler ise orucu bozan halleri araştırıyor. Peki oruçluyken ağzımızın kokmaması içim sakız çiğnemek sorucu bozar mı Diyanet bu konuda gerekli açıklamayı yaptı.

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Allah'ın ayı, meleklerin yeryüzüne indiği, şeytanın zincirlendiği bu mübarek ay Ramazan geldi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayının gündüzlerini oruç tutarak geçiren müslümanlar orucu bozan halleri araştırıyor. En çok merak edilen ve Diyanet'e sorulan sorulardan birisi de oruçluyken sakız çiğnenir mi sorusu oldu?

Sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.