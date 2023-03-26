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Mastürbasyon yapmak oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?

Mastürbasyon yapmak oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?

Müslüman aleminin beklediği mübarek Ramazan ayı başladı. Bugün 29 günlük orucun ilki tutuluyor. Hakkıyla oruç tutmak isteyenler ise orucu bozan halleri araştırıyor. Peki Ramazan ayında oruçluyken elle tatmin olmak, mastürbasyon yapma orucu bozar mı Diyanet bu konuda çok net şekilide uyarıyor.

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Allah'ın ayı, 11 ayı sultanı affı mağfireti bol mübarek ay Ramazan geldi. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayının gündüzlerini oruç tutarak geçiren müslümanlar orucu bozan halleri araştırıyor. En çok merak edilen ve Diyanet'e sorulan sorulardan birisi de oruçluyken mastürbasyon yapılır mı sorusu oldu. Oruçluyken bunu yapanların tövbe etmesi ve o günün kazasını yapmasını gerekir. Ramazan ayının bir diğer önemi de nefsi kontrol altına almaktır. 

 Oruçluyken elle tatmin olan kimsenin orucu bozulur mu?

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.
Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.
Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).

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