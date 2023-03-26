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Eşi ve iki çocuğuyla 35 saniyede kurtuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşi ve iki çocuğuyla 35 saniyede kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşadığı deprem anını anlatan Mesut Çöl, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 35 saniyede kurtulduğunu ifade ederek, babasının cenazesini de enkazdan çıkarttığını söyledi.

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Türkiye'yi yasa boğan depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce yapı ise ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremin büyük zarar verdiği illerde geriye acı hikayeler kaldı.

Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde babasını kaybeden Mesut Çöl, eşi ve iki çocuğu ile birlikte enkaz altında kalmaktan 35 saniye ile kurtuldu.

Yıkılan binanın enkazından babası Sait Çöl'ün cenazesini elleriyle çıkartan Çöl, ailesiyle birlikte çadır kentte yaşıyor. Çöl, hiçbir şeylerinin kalmadığını kaydetti.

Deprem anını aktaran Mesut Çöl, "Biranda kalktım sallandı. Çocuklarımı aldım dışarı çıktım. 35 saniyede dışarıdaydım. Evimiz arkaya devrildi. Hiçbir eşyamızı kurtaramadık, hiçbir şeyimizi alamadık. Bizim bir arkadaş var, onunla beraber babamın cenazesini çıkarttık, hastaneye götürdük. Orada bir gün kaldı, daha sonra da defnettik. Yine bugünümüze çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Kırıkkale Valisi geliyor, halimi hatırımızı soruyor. Allah razı olsun" diye konuştu.
Devletin her türlü imkanı sağladığını ifade eden eşi Ayşe Çöl ise, "Allah razı olsun devletimizden, devlet büyüklerimizden. İmkanları bize sağlıyorlar" dedi.

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