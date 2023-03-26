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Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kitap özeti sonu nasıl bitiyor ters köşe yapacak

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne kitap özeti sonu nasıl bitiyor ters köşe yapacak

Netflix'in yeni Türk dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne büyük ilgi gördü. 1. sezonu 7 bölüm olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu tam not aldı. Dizi Perihan Mağden'in aynı adlı kitabından uyarlama. Sürekli siyahlar giyen annenin ve çocuk kıyafetleri giyen genç kızı Bambi'nin sürekli kaçarak en lüks otellerde yaşamasını konu ediyor. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncu kadrosu ve dizinin çekildiği oteller...

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Netflix'in merakla beklenen dizisi Biz Kimden Kaçıyorduk Anne ekran macerasına başladı. Daha ilk günden Top 10 listesine girmeyi başaran Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi hem ilginç konusu hem de muhteşem oyunculukları ile seyirciden tam not aldı. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi uyarlama, yazar Perihan Mağden'in en çok okunan aynı adlı kitabından uyarlama. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi ailesinden, geçmişinden kaçan bir annenin kızını tüm gerçeklerden kaçırmasını travmatik hayatlarını konu ediyor. Kadınlığını ve güzelliğini gizlemek için sürekli siyah kıyafetler giyen insanlara mesafeli bir hayat süren annenin, kızı Bambi'yi sürekli başka ülkelere, şehirlere ve otellere kaçırmasını konu ediyor. 

"Biz kimden kaçıyorduk anne?" dizisinin konusu nedir?
Dizi, bir anne kızın travmatik hikâyesini takip ediyor. Sürekli birilerinden kaçan ve şatafatlı otellerde kalan bir anne ve küçük kızı Bambi, geride cesetlerden iz bırakarak yollarına devam ederler. Ancak şatafatlı otellerin yerini sıradan motellerin almasıyla, peri masalının düşünüldüğü gibi olmayacağı ortaya çıkar. Bu heyecanlı kaçış hikayesinde anne av değil de acaba avcı mı? 

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları kimler?

Perihan Mağden'in aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin senaristliğini Ertan Kurtulan, yönetmenliğini ise Umut Aral ve Gökçen Usta üstlendi. Dizide Melisa Sözen'e, Eylül Tumbar, Birand Tunca, Deniz Karaoğlu, Buçe Buse Kahraman, Musa Uzunlar, Hakan Boyav gibi isimler eşlik ediyor.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi nerede çekildi?

7 bölümden oluşan ve Kapadokya'da çekilen "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?", 24 Mart cuma gününden itibaren Netflix'te yayınlandı. 

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